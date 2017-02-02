Новая редакция закона "о муэдзинах" вернулась в комиссию по законодательству

Депутаты от "Байт Йегуди" Мордехай Йогев и "Ликуда" Давид Битан передали в министерскую комиссию по законодательству новую редакцию закона "о муэдзинах", которую поддержали представители коалиции и религиозных партий.

По информации Ynet, в новой редакции закона, касающегося не только мечетей, но и всех учреждений для отправления культа, содержится запрет на использование звукоусилительной аппаратуры только в ночные часы.

В законе говорится, что в дневные часы звукоусилители могут использоваться, однако уровень шума не должен превышать нормы, установленные в законодательстве. За превышения уровня шума предусмотрен штраф в размере 10 тысяч шекелей.

Отметим, что голосование по старой версии закона "о муэдзинах" было отложено не только из-за протестов в арабском секторе. Против закона выступали и еврейские религиозные партии, лидеры которых опасались, что запрет на использование звукоусиливающей аппаратуры приведет к тому, что по пятницам не будут слышны сирены, возвещающие о наступлении шаббата.