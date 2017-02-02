В Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Нетаниягу

На площади имени Ицхака Рабина перед муниципалитетом Тель-Авива проходит акция протеста, участники которой требуют от главы правительства Биньямина Нетаниягу подать в отставку в связи с возбужденным против него расследованием.

В этой акции протеста принимают участие около 1500 человек.

Многие митингующие пришли с плакатами, на которых написано "А король-то голый!", "Что мы оставим нашим детям?", "Нетаниягу, в отставку!".

Пресс-служба полиции сообщает, что участники акции протеста не нарушают правопорядок. Нет задержанных.