Прогноз погоды на 2 февраля: холодно и солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 2 февраля, температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Малооблачно, без осадков. В ночное время местами гололед, изморозь в низинах.

В Иерусалиме – 2-9 градусов, в Тель-Авиве – 5-13, в Хайфе – 3-11, в Эйлате – 6-16. В Беэр-Шеве – 1-13, в Мицпе-Рамоне – 1-10, на побережье Мертвого моря – 9-17, в Ашкелоне – 6-14, в Ариэле – 2-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 3-14, на Голанских высотах – 2-10.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 80-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В пятницу-субботу – переменная облачность, постепенное повышение температуры до среднесезонной. В воскресенье будет солнечно, температура без изменений.