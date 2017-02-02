Полиция снимала эвакуацию Амоны с помощью дронов. ВИДЕО

Правоохранительные органы вели съемку операции по эвакуации жителей Амоны и ее защитников с воздуха. После окончания операции пресс-служба полиции опубликовала "нарезку" из полученных видеоматериалов. В комментариях пресс-службы говорится, что съемка велась с помощью дронов.

Ранее министр внутренней безопасности Гилад Эрдан в ответ на жалобы на "жестокость" полицейских в Амоне, заявил, что все действия сотрудников правоохранительных органов регистрировались на видео. В своем блоге на Twitter он написал, что у всех сотрудников полиции, находившихся на "первой линии" при эвакуации Амоны, были видеокамеры, фиксирующие происходящее. Кроме того, проводилась оперативная съемка происходящего.

Эвакуация Амоны, снятая полицией с помощью БПЛА