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В Израиле

Житель Шхема пытался ввезти 40 щеглов в Израиль из Иордании

время публикации: 12:52 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати фото
Щеглы, конфискованные у браконьеров (архив)

Сотрудники таможни на КПП "Алленби" в районе Йерихона предотвратили незаконный ввоз 40 щеглов из Иордании на территорию Израиля.

Щеглы были обнаружены у жителя Шхема, который возвращался из поездки в Иорданию и ввозил птиц, как предполагают налоговики, с целью продажи.

Согласно опубликованной информации, контрабандист спрятал сетку со щеглами под брюками, однако "груз" был обнаружен таможенниками.

Задержанный и птицы переданы представителям специального отдела министерства сельского хозяйства.

21 января радиостанция "Решет Бет" сообщила, что пограничники на КПП "Алленби" задержали двух жителей Палестинской автономии по подозрению в попытке контрабанды певчих птиц.

Два человека, мужчина и женщина, вызвали подозрение у пограничников, которые решили провести более тщательный досмотр.

Они обнаружили, что палестинцы под штанами надели специальные чулки, в которых прятали живых щеглов. Контрабандисты пытались провезти 38 птиц.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 января 2017 г.
Контрабандисты пытались провезти в чулках 38 щеглов







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