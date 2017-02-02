Житель Шхема пытался ввезти 40 щеглов в Израиль из Иордании

Сотрудники таможни на КПП "Алленби" в районе Йерихона предотвратили незаконный ввоз 40 щеглов из Иордании на территорию Израиля.

Щеглы были обнаружены у жителя Шхема, который возвращался из поездки в Иорданию и ввозил птиц, как предполагают налоговики, с целью продажи.

Согласно опубликованной информации, контрабандист спрятал сетку со щеглами под брюками, однако "груз" был обнаружен таможенниками.

Задержанный и птицы переданы представителям специального отдела министерства сельского хозяйства.

21 января радиостанция "Решет Бет" сообщила, что пограничники на КПП "Алленби" задержали двух жителей Палестинской автономии по подозрению в попытке контрабанды певчих птиц.

Два человека, мужчина и женщина, вызвали подозрение у пограничников, которые решили провести более тщательный досмотр.

Они обнаружили, что палестинцы под штанами надели специальные чулки, в которых прятали живых щеглов. Контрабандисты пытались провезти 38 птиц.





