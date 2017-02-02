Житель Шхема пытался ввезти 40 щеглов в Израиль из Иордании

Сотрудники таможни на КПП "Алленби" в районе Йерихона предотвратили незаконный ввоз 40 щеглов из Иордании на территорию Израиля.
Щеглы были обнаружены у жителя Шхема, который возвращался из поездки в Иорданию и ввозил птиц, как предполагают налоговики, с целью продажи.
Согласно опубликованной информации, контрабандист спрятал сетку со щеглами под брюками, однако "груз" был обнаружен таможенниками.
Задержанный и птицы переданы представителям специального отдела министерства сельского хозяйства.
21 января радиостанция "Решет Бет" сообщила, что пограничники на КПП "Алленби" задержали двух жителей Палестинской автономии по подозрению в попытке контрабанды певчих птиц.
Два человека, мужчина и женщина, вызвали подозрение у пограничников, которые решили провести более тщательный досмотр.
Они обнаружили, что палестинцы под штанами надели специальные чулки, в которых прятали живых щеглов. Контрабандисты пытались провезти 38 птиц.