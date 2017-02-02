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В Израиле

У входа в синагоге в Амоне начались столкновения поселенцев с полицией

время публикации: 13:47 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
Амона, 2 февраля 2017 года

В 13:00 полиция приступила к насильственной эвакуации людей, находящихся в синагоге Амоны. Как сообщает радиостанция "Решет Бет", полицейские разобрали заграждения установленные у входа в здание, однако не смогли взломать двери.

Из окон в полицейских полетели предметы, в одном случае в полицейские брызнули неизвестным веществом. Полиция применила шланги с водой.

По сообщению полиции, пять полицейских получили легкие травмы. В 13:45 полицейским удалось взломать дверь. Они отогнали водой людей от входа и проникли в помещение. Идет насильственная эвакуация.

Ранее 2 февраля в ходе насильственной эвакуации активистов, находившихся в "караване" рядом с синагогой, один из полицейских сломал ногу. Ему оказана медицинская помощь, после чего его доставили в больницу. Обстоятельства инцидента неизвестны.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 февраля 2017 г.
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