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2 февраля 2018 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из сектора Газы

время публикации: 21:44 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
Западный Негев подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы
Западный Негев подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы
Западный Негев подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы

В пятницу, 2 февраля, в 21:35, в населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучала сирена "Цева адом".

Жители местного совета Шаар а-Негев сообщили, что слышали звук взрыва.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону Израиля. Ведется поиск места падения ракеты.

В результате обстрела никто не пострадал, ущерб причинен не был.

Этот обстрел стал вторым за последние сутки: предыдущий запуск ракеты из Газы в сторону Израиля был зафиксирован примерно в 23:25 1 февраля. В ответ на ракетный обстрел израильские военные обстреляли наблюдательный пост боевиков террористической организации ХАМАС в северной части Газы в ночь на 2 февраля.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Январь. 5 обстрелов. 5 ракет. Пострадавших нет. (по данным на 2 февраля).

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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