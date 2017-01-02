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В Израиле

На фоне разногласий в коалиции, комиссия по законодательству обсудила проект аннексии Маале-Адумим

время публикации: 11:27 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
Маале Адумим

В понедельник, 2 января, комиссия Кнессета по законодательству провела обсуждение предложения об аннексии Маале Адумим. Обсуждение инициировано лобби Эрец Исраэль, и оно предшествует подаче соответствующего законопроекта.

Депутат Кнессета Йоав Киш ("Ликуд") заявил, что Маале Адумим является неотъемлемой частью государства Израиль, и с этим согласны 80% израильтян".

1 января министр просвещения Нафтали Беннет объявил, что партия "Байт Иегуди" подаст до конца января законопроект о распространении израильского суверенитета на Маале Адумим. "Мы представим этот законопроект на рассмотрение правительства, и я ожидаю, что все министры поддержат его", - заявил Беннет.

В свою очередь, министр регионального сотрудничества Цахи Анегби заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что возражает против односторонних шагов. "После того, как будет приведена к присяге администрация Дональда Трампа, нашей задачей будет формирование совместной политики, и это гораздо правильнее, чем шокировать США односторонними шагами".

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