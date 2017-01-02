СМИ о трагедии в Иерусалиме: основная версия – убийство и самоубийство

Трагедия в Иерусалиме, где в квартире жилого дома на Дерех Хеврон были найдены тело женщины и ее четырех дочерей, стала одной из главных тем всех израильских СМИ. Имена погибших пока не публикуются.

Трагедия произошла в семье, репатриировавшейся из Франции 13 лет назад. Муж работает оптометристом, жена занималась коучингом. По свидетельству соседей и знакомых, у семьи не было проблем с финансами.

Портал NRG отмечает, что в школе и детских садах девочек, а также в окружении семьи не видели даже намеков на проблемы в этой семье.

Впрочем, 10-й канал ИТВ сообщает, что мать девочек принимала лекарства, выписываемые психически больным людям. 1-й телеканал передавал, что недавно женщина потеряла работу.

По данным мэрии Иерусалима, семья, в которой произошла трагедия, не состояла на учете социальных служб. В мэрии также отметили, что около трех месяцев назад женщина по телефону обратилась в социальную службу по месту жительства. Она интересовалась услугами няни для маленького ребенка. Ей сказали, что социальные службы подобные услуги не оказывают. Женщине было предложено прийти на встречу с социальным работником, чтобы обсудить возможные варианты помощи. Однако женщина больше в соцслужбу не обращалась.

Все газеты и сайты цитируют официальное сообщение представителей пожарной охраны, согласно которому женщина была найдена лежащей на полу без признаков жизни, а тела девочек – в запертой и полностью выгоревшей комнате.

Приводятся также слова одного из соседей, рассказавшего, что он видел тело женщины висящим на веревке, а под ним лежала стремянка. Газета "Гаарец" приводит более подробный рассказ брата соседа, согласно которому тот проник на балкон и связался со службой скорой помощи. По телефону его попросили вытащить женщину из петли.

Религиозный сайт "Бе-Хадрей Харедим" рассказывает, что у одного из волонтеров организации ЗАКА, занимающихся эвакуацией тел погибших, произошел нервный срыв, поскольку место трагедии напомнило ему о теракте в пиццерии "Сбарро" в Иерусалиме в 2001 году, когда взрывом были убиты 15 человек, включая семерых детей.

Портал ynet и газета "Маарив" приводят статистику убийств детей собственными родителями. С 2008 года в результате подобных инцидентов погибли 44 ребенка, а с 2003 года – 75 детей. Газета "Гаарец" отмечает относительно высокий уровень случаев суицида среди репатриантов – 1658 случаев в период с 2000 по 2013 год.





