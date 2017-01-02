Адвокаты Эльора Азарии требуют создания государственной следственной комиссии

4 января военный суд объявит вердикт по делу военнослужащего Эльора Азарии, который обвиняется в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне. Судебное разбирательство проходило в военном суде в Яффо, однако зачтение вердикта перенесено в помещение суда в "Кирие", чтобы избежать тесноты и давки.

2 января радиостанция "Решет Бет" сообщает, что адвокаты Илан Кац и Эяль Басерглик, представляющие Эльора Азарию, обратились к министру обороны Авигдору Либерману и потребовали создать государственную следственную комиссию по проверке деятельности военной прокуратуры и иных армейских инстанций. "В этом деле налицо нарушение базисных норм справедливости и армейских правил", - говорится в заявлении адвокатов военнослужащего.

30 декабря Десятый канал ИТВ процитировал слова высокопоставленного военного источника заявившего, что по его мнению, Эльор Азария будет признан виновным. Подобное заявление является почти беспрецедентным, учитывая, что оно было сделано за неделю до вынесения вердикта, и по мнению многих, может оказать влияние на решение судебной инстанции.

2 января портал Ynet сообщает, что прокуратура намерена потребовать немедленного перевода военнослужащего под арест в том случае, если он будет признан виновным. В настоящий момент Эльор Азария находится на своей военной базе в условиях "открытого задержания". В случае обвинительного вердикта, приговор будет объявлен лишь через месяц, однако прокуратура намерена потребовать изменить меру пресечения на полный арест.