2 января 2017 г.
последняя новость: 18:51
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:32 Следователи "Лахав-433" прибыли в резиденцию Биньямина Нетаниягу
17:45 Педагоги предупредили, что 3 января детские сады и школы начнут работать с 11:00
17:16 По следам пожара на нефтекомбинате в Хайфе начато уголовное расследование
16:22 Подано обвинительное заключение против "русских менеджеров" борделя в Тель-Авиве
15:27 Мэрия Тиры объявила траур по Лиан Захар Несер, погибшей в теракте в Стамбуле
15:08 4 января водители автобусной компании "Эгед" проведут забастовку в Иерусалиме
14:55 Комиссия по этике отстранила на полгода депутата Ратаса от участия в парламентской деятельности
14:50 БАГАЦ дал государству полгода на снос незаконных строений возле поселения Эли
13:31 Командующий Центральным округом ЦАХАДа утвердил проект переноса домов Амоны
13:10 Экспертная комиссия минсельхоза рекомендовала делать собакам прививку от бешенства раз в два года
В Израиле

По следам пожара на нефтекомбинате в Хайфе начато уголовное расследование

время публикации: 17:16 | последнее обновление: 17:16 блог версия для печати фото
По следам пожара на нефтекомбинате в Хайфе начато уголовное расследование

Комиссия министерства экологии, расследовавшая обстоятельства пожара на нефетекомбинате в Хайфе, рекомендовала возбудить уголовное дело в отношении нескольких руководящих работников предприятия в связи с нарушениями природоохранного законодательства и установленных норм.

По данным комиссии, нарушения закона были допущены на стадии, предшествующей пожару, а также во время устранения его последствий.

В министерстве экологий отмечают, что на данном этапе подробности расследования не публикуются в интересах следствия. "Результаты расследования будут доведены до общественности после завершения расследования", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что несколько работников, занимающих руководящие должности, приглашены к следователям "зеленой" полиции для дачи показаний.

Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода произошел 25 декабря. Его причиной стало возгорание одной из цистерн с бензином. В течение целого дня около сорока пожарных расчетов боролись с огнем. Пожар привел к серьезному загрязнению воздуха в Хайфе и ее пригородах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2016 г.
2-й канал ИТВ: причиной пожара на нефтекомбинате в Хайфе стал "человеческий фактор"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
Сформирована комиссия для расследования пожара на нефтеперерабатывающем заводе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
Пожарные завершили операцию по борьбе с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Министерство экологии разрешило жителям Хайфы и ее пригородов выходить на улицу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе привел к загрязнению воздуха в районе Хайфы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
На территории хайфского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул сильный пожар







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 2 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017