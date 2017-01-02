По следам пожара на нефтекомбинате в Хайфе начато уголовное расследование

Комиссия министерства экологии, расследовавшая обстоятельства пожара на нефетекомбинате в Хайфе, рекомендовала возбудить уголовное дело в отношении нескольких руководящих работников предприятия в связи с нарушениями природоохранного законодательства и установленных норм.

По данным комиссии, нарушения закона были допущены на стадии, предшествующей пожару, а также во время устранения его последствий.

В министерстве экологий отмечают, что на данном этапе подробности расследования не публикуются в интересах следствия. "Результаты расследования будут доведены до общественности после завершения расследования", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что несколько работников, занимающих руководящие должности, приглашены к следователям "зеленой" полиции для дачи показаний.

Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода произошел 25 декабря. Его причиной стало возгорание одной из цистерн с бензином. В течение целого дня около сорока пожарных расчетов боролись с огнем. Пожар привел к серьезному загрязнению воздуха в Хайфе и ее пригородах.