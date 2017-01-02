2 января 2017 г.
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В Израиле

Вечером в воскресенье на родину вернулись израильтянки, пострадавшие в стамбульском теракте

время публикации: 05:55 | последнее обновление: 08:32 блог версия для печати фото
Вечером в воскресенье на родину вернулись израильтянки, пострадавшие в стамбульском теракте
Вечером в воскресенье на родину вернулись израильтянки, пострадавшие в стамбульском теракте
Вечером в воскресенье на родину вернулись израильтянки, пострадавшие в стамбульском теракте

Вечером в воскресенье, 1 января, в аэропорту имени Бен-Гуриона совершил посадку самолет, на борту которого находились три израильтянки, две из которых пострадали в результате нападения террориста на ночной клуб Reina в Стамбуле.

- Новогодний теракт в Стамбуле. Фоторепортаж

Вместе с подругами в Израиль прибыла 19-летняя Руа Мансур (ранее ее имя указывалось неверно), которая была ранена в результате террористического нападения, ее состояние от средней тяжести до тяжелого. Одна из ее подруг пережила нервный шок, и ей также потребовалась помощь врачей. Вторая подруга не пострадала.

В результате теракта была убита 19-летняя Лиан Захар Насер, из арабского города Тира.

Жертвами этого теракта стали не менее 39 человек, около 70 получили ранения. По данным турецких властей, среди жертв 15 или 16 иностранцев.

Среди погибших есть граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана, России и Бельгии. Среди раненых турки, израильтянка, французы, ливанцы и болгарин.

По состоянию на утро 2 января, не было объявлено о задержании или ликвидации террориста, совершившего это нападение.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 января 2017 г.
"Новогодний теракт" в Стамбуле унес жизни 39 человек. Ведется розыск террориста







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Понедельник, 2 января 2017 г.
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