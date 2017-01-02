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В Израиле

Начгенштаба ЦАХАЛа отказался от идеи создания войск кибербезопасности

время публикации: 09:33 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
Гади Айзенкот

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот принял решение не создавать новый род войск, который будет отвечать за кибербезопасность.

Вопрос кибербезопасности останется в ведении управления связи и компьютеров генштаба , а за атакующие действия на киберфронте будет отвечать разведывательное управление (АМАН).

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в соответствии с данным решением отдел кибербезопасности, подчинявшийся напрямую замначальника генштеба, будет переподчинен начальнику войск связи.

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