Начгенштаба ЦАХАЛа отказался от идеи создания войск кибербезопасности

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот принял решение не создавать новый род войск, который будет отвечать за кибербезопасность.

Вопрос кибербезопасности останется в ведении управления связи и компьютеров генштаба , а за атакующие действия на киберфронте будет отвечать разведывательное управление (АМАН).

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в соответствии с данным решением отдел кибербезопасности, подчинявшийся напрямую замначальника генштеба, будет переподчинен начальнику войск связи.