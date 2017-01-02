2 января 2017 г.
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В Израиле

Трагедия в Иерусалиме: экспертиза подтвердила факт удушения девочек

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати фото
Трагедия в Иерусалиме: мать задушила дочерей и покончила с собой
Трагедия в Иерусалиме: мать задушила дочерей и покончила с собой
Трагедия в Иерусалиме: мать задушила дочерей и покончила с собой

2-й канал израильского телевидения сообщил, что результаты вскрытия тел двух из четырех детей, погибших в результате пожара в Иерусалиме, показали, что причиной смерти девочек стало удушение. Следствие склоняется к версии, согласно которой, перед тем, как поджечь квартиру и покончить с собой, мать задушила дочерей.

2-й канал сообщил, что по просьбе родственников проводилось вскрытие двух из четырех тел с тем, чтобы девочки могли быть похоронены уже вечером 2 января.

Вечером 1 января пожарная служба получила сообщение о пожаре в элитном жилом доме на проспекте Дерех Хеврон в Иерусалиме. Прибывшие на место пожарные и парамедики обнаружили в горящей квартире тела женщины и ее четырех дочерей. Самому младшему ребенку всего два года, двум старшим девочкам было по 12 лет, среднему ребенку было 7 лет.

Трагедия произошла в семье, репатриировавшейся из Франции 13 лет назад. Глава семейства работает оптометристом, жена занималась коучингом. По свидетельству соседей и знакомых, у семьи не было проблем с финансами. А семья выглядела благополучной.

Во время обыска в квартире были обнаружены лекарственные препараты, обычно выписываемые при депрессии. Позднее выяснилось, что после рождения младшей дочери у женщины началась депрессия.

По данным мэрии Иерусалима, семья, в которой произошла трагедия, не состояла на учете социальных служб. В мэрии также отметили, что около трех месяцев назад женщина по телефону обратилась в социальную службу по месту жительства. Она интересовалась услугами няни для маленького ребенка. Ей сказали, что социальные службы подобные услуги не оказывают. Женщине было предложено прийти на встречу с социальным работником, чтобы обсудить возможные варианты помощи. Однако женщина больше в соцслужбу не обращалась.

Во время трагедии отца семейства не было дома. О случившемся он узнал от адвоката юридического отдела службы ЗАКА. По словам адвоката, мужчина находится в отчаянье.

10-й канал ИТВ, освещая трагедию в Иерусалиме, отмечает, что треть самоубийств в Израиле совершают новые репатрианты.

Похороны матери и ее дочерей состоятся до полуночи на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что мэрия Иерусалима приняла решение открыть отдел по оказанию помощи репатриантам, для которых родными языками являются французский, английский или русский.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
СМИ о трагедии в Иерусалиме: основная версия – убийство и самоубийство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 января 2017 г.
В результате пожара в многоквартирном доме в Иерусалиме погибли женщина и четверо детей







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