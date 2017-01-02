Педагоги предупредили, что 3 января детские сады и школы начнут работать с 11:00

Объединение учителей распространило сообщение о проведении во вторник, 3 января, предупредительной забастовки.

В рамках забастовочных санкций занятия в учебных заведениях начнутся в 11:00.

Забастовка коснется детских садов, начальных школ и средних классов. Занятия в школах для детей со специальными потребностями будут проводиться по обычному расписанию.

Предзабастовочное состояние возникло в результате невыполнения обещаний минпросом, согласно которым вычеты из зарплат педагогов не будут превышать 5%.

Министерства образования и финансов, участвующие в переговорах с учителями, назвали безответственными решение профсоюза учителей под руководством Яфы Бен-Давид о начале забастовки.

Пресс-служба министерства просвещения распространила заявление, в котором говорится, что дети, их родители, учителя расплачиваются за борьбу, которая ведется внутри профсоюзной организации педагогов.

При этом в минфине и в министерстве образования подчеркивают, что рабочие отношения должны строиться на взаимном доверии и взаимопонимании, а не на шантаже.