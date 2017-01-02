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В Израиле

2 января полиция допросит премьер-министра Биньямина Нетаниягу

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

Утром в воскресенье, 2 января, сотрудники отдела полиции по борьбе с мошенничеством допросят премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Допрос состоится в резиденции главы правительства, и как сообщает радиостанция "Решет Бет", Биньямин Нетаниягу отвел для беседы со следователями неограниченное время. Вместе с тем, ожидается, что допрос будет завершен не позднее 12:00, чтобы позволить премьер-министру принять участие в похоронах бывшего министра юстиции Яакова Неэмана.

Согласно информации, опубликованной радиостанцией "Решет Бет", Биньямин Нетаниягу подозревается в том, что он и члены его семьи получали незаконные блага и подарки от двух бизнесменов в Израиле и за рубежом. В настоящий момент неизвестно, получали ли дарители что-либо взамен и поэтому нет подозрений во взяточничестве. В то же время по сообщению Десятого канала ИТВ, один из бизнесменов имеет экономические интересы в Израиле.

После длительной проверки, проводившейся полицией, юридический советник правительства Авихай Мандельблит дал разрешение начать расследование в отношении главы правительства по подозрению в обмане общественного доверия, а также в конфликте интересов.

"Решет Бет" сообщает, что возможно потребуются дополнительные встречи следователей с Биньямином Нетаниягу.

1 января глава правительства заявил, выступая на заседании форума министров от "Ликуда": "Я советую оппозиции успокоиться и успокоить портных, которые уже готовятся шить им костюмы".

Отметим, что начиная с 1996 года, все премьер-министры – Биньямин Нетаниягу, Эхуд Барак, Ариэль Шарон и Эхуд Ольмерт – в разные периоды каденций являлись объектами полицейского расследования. Лишь в случае Ольмерта следствие завершилось подачей обвинительного заключения и отстранением от должности.



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