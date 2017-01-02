Допрос Биньямина Нетаниягу перенесен на вечер

Допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоится в вечерние часы в резиденции главы правительства в Иерусалиме. Изначально сообщалось, что допрос главы правительства должен был состояться утром, однако позднее в социальных сетях появилась информация о "таинственном исчезновении" главы правительства.

Примерно в 12:00 поступило сообщение, что допрос состоится вечером. Как сообщает радиостанция "Решет Бет", Биньямин Нетаниягу отвел для беседы со следователями неограниченное время. Согласно информации, опубликованной радиостанцией "Решет Бет", Биньямин Нетаниягу подозревается в том, что он и члены его семьи получали незаконные блага и подарки от двух бизнесменов в Израиле и за рубежом. В настоящий момент неизвестно, получали ли дарители что-либо взамен и поэтому нет подозрений во взяточничестве. В то же время по сообщению Десятого канала ИТВ, один из бизнесменов имеет экономические интересы в Израиле.

После длительной проверки, проводившейся полицией, юридический советник правительства Авихай Мандельблит дал разрешение начать расследование в отношении главы правительства по подозрению в обмане общественного доверия, а также в конфликте интересов.

"Решет Бет" сообщает, что возможно потребуются дополнительные встречи следователей с Биньямином Нетаниягу.

1 января глава правительства заявил, выступая на заседании форума министров от "Ликуда": "Я советую оппозиции успокоиться и успокоить портных, которые уже готовятся шить им костюмы".