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В Израиле

INSS: "Хизбалла" остается главной угрозой Израилю

время публикации: 21:10 | последнее обновление: 21:13 блог версия для печати фото
INSS: "Хизбалла" остается главной угрозой Израилю

Глава Института стратегических исследований при тель-авивском университете (INSS) генерал-майор в отставке Амос Ядлин передал президенту Израиля Реувену Ривлину отчет, подготовленный экспертами этого исследовательского центра.

Согласно документу, главную конвенциональную угрозу для еврейского государства представляет ливанская террористическая группировка "Хизбалла". В то же время аналитики отмечают, что вероятность военной конфронтации с контролирующим сектор Газы ХАМАСом выше, чем с шиитскими террористами.

Арсенал "Хизбаллы" насчитывает 100.000-120.000 ракет малой и средней дальности, часть которых способна достичь Тель-Авива. Сотни ракет большой дальности угрожают всей территории Израиля. При этом речь идет о ракетах достаточно высокой точности.

На вооружении ливанской группировки стоят беспилотные летательные аппараты-"камикадзе". Согласно INSS, террористы располагают новыми переносными зенитно-ракетными комплексами российского производства, а также штурмовыми отрядами, отрабатывающими захват израильских населенных пунктов.

Отметим, что на протяжении десяти лет, прошедших после Второй ливанской войны, северная граница Израиля остается спокойной. В последние годы "Хизбалла" активно участвует в сирийском конфликте, неся значительные потери, но приобретая ценный опыт. Война в Сирии также содействует расширению взаимодействия боевиков с российской армией.

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