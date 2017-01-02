Опрос института Смита: "Ликуд" по-прежнему обходит "Еш Атид"

По данным опроса, проведенного Институтом Рафи Смита, если бы выборы состоялись сегодня, то партия "Ликуд" получила бы 28 мандатов, оставаясь самой крупной фракцией в Кнессете. Это противоречит результатам другого опроса, согласно которым убедительную победу на выборах одержала бы партия "Еш Атид".

Опрос общественного мнения проводился Институтом Рафи Смита по заказу религиозной радиостанции "Решет Морешет". Согласно его данным, партия "Еш Атид" могла бы получить 22 мандата, став второй по величине фракцией в парламенте, уступив "Ликуду" 6 мест. Блок "Сионистский лагерь" получил бы 13 мандатов, "Объединенный арабский список" - 12, "Байт Иегуди" - 11.

20-й канал израильского телевидения обратил внимание на то, что результаты института Смита расходятся с результатами опроса Института под руководством Камиля Фукса, который был сделан на прошлой неделе для 10-го телеканала. По данным этого опроса, "Еш Атид" получила бы 27 мандатов, "Ликуд" - 23, "Бейт Иегуди" и Объединенный арабский список - по 12, "Наш дом Израиль" - 10, Блок "Сионистский лагерь" - 8.