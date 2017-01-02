Минпрос намерен добиваться судебного запрета на забастовку педагогов

Пресс-служба министерства образования сообщила, что дирекция министерства обратится в суд по трудовым конфликтам с требованием запретить забастовочные санкции педагогов, запланированные на вторник, 3 января.

Ранее объединение учителей распространило заявление о проведении 3 января предупредительной забастовки. В рамках забастовочных санкций занятия в детских садах, начальных и средних школах начнутся в 11:00.

Занятия в школах для детей со специальными потребностями будут проводиться по обычному расписанию.

Учителя сообщили, что забастовка объявлена в знак протеста против невыполнения обещаний минпросом, согласно которым вычеты из зарплат педагогов не будут превышать 5%.

Министерства образования и финансов, участвующие в переговорах с учителями, назвали безответственными решение профсоюза учителей под руководством Яфы Бен-Давид о начале забастовки. Пресс-служба министерства просвещения распространила заявление, в котором говорится, что дети, их родители, учителя расплачиваются за борьбу, которая ведется внутри профсоюзной организации педагогов. При этом в минфине и в министерстве образования подчеркивают, что рабочие отношения должны строиться на взаимном доверии и взаимопонимании, а не на шантаже.