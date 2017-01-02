Прогноз погоды на 2 января: похолодание, дожди на севере и в центре, снегопад на Голанах

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 2 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха ниже, чем вчера. Ожидаются дожди (временами с грозами) на севере и в центре страны. Снегопад на Хермоне и, возможно, на других вершинах Голанских высот.

В Иерусалиме – 5-10 градусов, в Тель-Авиве – 9-15, в Хайфе – 8-13, в Эйлате – 8-17. В Беэр-Шеве – 4-14, в Мицпе-Рамоне – 3-10, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне – 10-15, в Ариэле – 6-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-17, на Голанских высотах – 5-12.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 60-180 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник-среду ожидается переменная облачность, временами слабые дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне. В четверг – повышение температуры, временами слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.