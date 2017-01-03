Полиция допросила главу правительства Биньямина Нетаниягу

В течение трех часов следственная группа отделения полиции "ЛАХАВ-433" под руководством бригадного генерала Кореша Барнора допрашивала главу правительства Биньямина Нетаниягу.

Следователи приехали в резиденцию главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме в 18:30, а в 23:00 пресс-служба полиции сообщила об окончании допроса.

Перед началом беседы с Биньямина Нетаниягу была взята подписка об ответственности за дачу ложных показаний, что означает, что он по расследуемому делу проходит в качестве подозреваемого, а не свидетеля.

Пресс-служба полиции также сообщила, что глава правительства был допрошен по подозрению в незаконном получении благ и подарков, не уточняя других подробностей ведущегося расследования.

До встречи со следователями Биньямин Нетаниягу выразил уверенность, что расследование против него будет прекращено, так как он не нарушал закона.





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