Следователи "Лахав-433" прибыли в резиденцию Биньямина Нетаниягу

В резиденцию главы правительства в Иерусалиме прибыли следователи подразделения "Лахав-433". Согласно сообщениям в онлайн-СМИ, с Биньямина Нетаниягу перед беседой со следователями будет взята подписка об ответственности за дачу ложных показаний, что будет означать, что он допрашивается в качестве подозреваемого, а не свидетеля.

Согласно сообщению "Решет Бет", Биньямин Нетаниягу отвел для беседы со следователями неограниченное время.

Согласно сообщениям СМИ, Биньямин Нетаниягу подозревается в том, что он и члены его семьи получали незаконные блага и подарки от двух бизнесменов в Израиле и за рубежом. В настоящий момент неизвестно, получали ли дарители что-либо взамен и поэтому нет подозрений во взяточничестве. В то же время по сообщению Десятого канала ИТВ, один из бизнесменов имеет экономические интересы в Израиле.

"Решет Бет" сообщает, что возможно потребуются дополнительные встречи следователей с Биньямином Нетаниягу.

Ранее на заседании фракции партии "Ликуд" глава правительства выразил уверенность в том, что расследование будет прекращено, так как он не нарушал закон.