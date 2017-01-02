2 января 2017 г.
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В Израиле

Следователи "Лахав-433" прибыли в резиденцию Биньямина Нетаниягу

время публикации: 18:32 | последнее обновление: 18:36 блог версия для печати фото
Следователи полиции приступили к допросу Биньямина Нетаниягу

В резиденцию главы правительства в Иерусалиме прибыли следователи подразделения "Лахав-433". Согласно сообщениям в онлайн-СМИ, с Биньямина Нетаниягу перед беседой со следователями будет взята подписка об ответственности за дачу ложных показаний, что будет означать, что он допрашивается в качестве подозреваемого, а не свидетеля.

Согласно сообщению "Решет Бет", Биньямин Нетаниягу отвел для беседы со следователями неограниченное время.

Согласно сообщениям СМИ, Биньямин Нетаниягу подозревается в том, что он и члены его семьи получали незаконные блага и подарки от двух бизнесменов в Израиле и за рубежом. В настоящий момент неизвестно, получали ли дарители что-либо взамен и поэтому нет подозрений во взяточничестве. В то же время по сообщению Десятого канала ИТВ, один из бизнесменов имеет экономические интересы в Израиле.

"Решет Бет" сообщает, что возможно потребуются дополнительные встречи следователей с Биньямином Нетаниягу.

Ранее на заседании фракции партии "Ликуд" глава правительства выразил уверенность в том, что расследование будет прекращено, так как он не нарушал закон.

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