Экспертная комиссия минсельхоза рекомендовала делать собакам прививку от бешенства раз в два года

Экспертная комиссия министерства сельского хозяйства рекомендовала министерству изменить инструкции прививания собак от бешенства, и обязать делать ее раз в два года, а не раз в год.

Рекомендация не касается первого года жизни собаки, когда прививка делается два раза с перерывом в несколько месяцев.

Как сообщает The Marker, производитель вакцины гарантирует ее эффективность на три года, однако комиссия решила ограничиться переводом на двухгодичные прививки, опасаясь, что если разрешить владельцам собак делать прививку раз в три года, многие из них будут делать ее с опозданием, подвергая риску как своего питомца, так и остальных.

Ожидается, что рекомендация вступит в силу в течение ближайшего года, после внесения изменений в инструкции и законы.