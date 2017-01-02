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В Израиле

Подано обвинительное заключение против "русских менеджеров" борделя в Тель-Авиве

время публикации: 16:22 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати фото
Подано обвинительное заключение против "русских менеджеров" борделя в Тель-Авиве

Прокуратура Тель-Авивского округа подала в мировой суд обвинительное заключение против четырех человек, обеспечивавших работу борделя на улице а-Яркон, 98.

По этому делу проходят 45-летние Татьяна и Игорь Фермен, 53-летняя Далия Тропа, и 24-летний Денис Макуха.

Они обвиняются в сутенерстве, аренде и сдаче помещения под занятие проституцией, участие в содержании заведения.

Согласно материалам обвинительного заключения, бордель, располагавшийся на улице А-Яркон в Тель-Авиве, работал семь дней в неделю. Он обслуживал клиентов в вечерние и ночные часы. В заведении работали от трех до девяти женщины, которые оказывали клиентам платные сексуальные услуги.

Два этажа строения, в котором располагался публичный дом, принадлежали 53-летней Далии Тропа и ее родственницам. Согласно материалам следствия, владелице недвижимости было известно о том, с какой целью арендуется помещение. Официальным арендатором выступал 24-летний Денис Макуха.

Игорь и Татьяна Фермен занимались менеджментом и бухгалтерией. Они отвечали на телефонные звонки, публиковали рекламные флаеры, следили за наличием "расходных материалов" в заведении таких как полотенца и презервативы. Кроме того, они отвечали за содержание помещений и их уборку. Зарплату супруги получали из денег, которые клиенты платили за сексуальные услуги.

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