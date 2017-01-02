Комиссия по этике отстранила на полгода депутата Ратаса от участия в парламентской деятельности

В понедельник, 2 января, комиссия по этике приняла решение отстранить на полгода депутата Кнессета Баселя Ратаса от всей парламентской деятельности.

В соответствии с решением комиссии, депутат Ратас на протяжении полугода не сможет принимать участие в работе комиссий и в пленарных заседаниях. В то же время, он сможет принимать участие в голосованиях, поскольку лишение подобных полномочий не является прерогативой комиссии по этике.

Депутат Басель Ратас, находящийся под домашним арестом, заявил: "Это политическое решение, продиктованное мстительностью. Подобное решение никогда не принималось в отношении кого-либо из депутатов, против которых велось уголовное расследование.

Напомним, что депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас подозревается в передаче мобильных телефонов террористам, находящимся в израильских тюрьмах.