2 января 2017 г.
последняя новость: 15:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:27 Мэрия Тиры объявила траур по Лиан Захар Несер, погибшей в теракте в Стамбуле
15:08 4 января водители автобусной компании "Эгед" проведут забастовку в Иерусалиме
14:55 Комиссия по этике отстранила на полгода депутата Ратаса от участия в парламентской деятельности
14:50 БАГАЦ дал государству полгода на снос незаконных строений возле поселения Эли
13:31 Командующий Центральным округом ЦАХАДа утвердил проект переноса домов Амоны
13:10 Экспертная комиссия минсельхоза рекомендовала делать собакам прививку от бешенства раз в два года
12:49 Допрос Биньямина Нетаниягу перенесен на вечер
11:58 Отец девочек, погибших в Иерусалиме, дал разрешение на экспертизу тел
11:27 На фоне разногласий в коалиции, комиссия по законодательству обсудила проект аннексии Маале-Адумим
10:32 Житель Арада задержан за вождение в пьяном виде, содержание алкоголя было в 4 раза больше нормы
В Израиле

Комиссия по этике отстранила на полгода депутата Ратаса от участия в парламентской деятельности

время публикации: 14:55 | последнее обновление: 14:55 блог версия для печати фото
Басель Ратас

В понедельник, 2 января, комиссия по этике приняла решение отстранить на полгода депутата Кнессета Баселя Ратаса от всей парламентской деятельности.

В соответствии с решением комиссии, депутат Ратас на протяжении полугода не сможет принимать участие в работе комиссий и в пленарных заседаниях. В то же время, он сможет принимать участие в голосованиях, поскольку лишение подобных полномочий не является прерогативой комиссии по этике.

Депутат Басель Ратас, находящийся под домашним арестом, заявил: "Это политическое решение, продиктованное мстительностью. Подобное решение никогда не принималось в отношении кого-либо из депутатов, против которых велось уголовное расследование.

Напомним, что депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас подозревается в передаче мобильных телефонов террористам, находящимся в израильских тюрьмах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2016 г.
Баселю Ратасу, помещенному под домашний арест, разрешено голосовать в Кнессете
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2016 г.
Задержан предполагаемый сообщник Баселя Ратаса







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 2 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017