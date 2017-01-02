2 января 2017 г.
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В Израиле

БАГАЦ дал государству полгода на снос незаконных строений возле поселения Эли

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 14:50 блог версия для печати фото
Эли

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск к государству с требованием снести незаконные строения, расположенные рядом с шоссе номер 60 возле поселения Эли.

Пять различных бизнесов, включая магазин стройматериалов и авторемонтную мастерскую, а также бензозаправка были незаконно построены на территории арабской деревни Лубан а-Шаркия. Из-за отсутствия упорядоченного подъезда автомобили, заезжавшие в этот комплекс и выезжавшие из него, создавали постоянную угрозу движению по скоростному шоссе.

Указы о сносе незаконных строений были изданы еще в 2010 году, однако так и не были реализованы.

В ответ на иск в БАГАЦ, поданный организацией "Регавим", государство ответило, что указанные здания находятся в списке приоритетных объектов, предназначенных для сноса.

Судья Мирьям Наор постановила, что если в течение полугода здания так и не будут снесены, суд снова рассмотрит иск "Регавим".

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