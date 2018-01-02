Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект об объединенном Иерусалиме

В ночь на вторник, 2 января, на пленарном заседании Кнессета депутаты большинством голосов утвердили во втором и третьем чтениях проект Основного закона об объединенном Иерусалиме.

В поддержку документа высказались 64 парламентария, 51 голосовал "против".

Согласно тексту законопроекта, который продвигала фракция "Байт Иегуди", для передачи любой части Иерусалима под иностранную юрисдикцию, в том числе в рамках соглашения о политическом урегулировании, потребуется большинство в 80 депутатских голосов. Согласно тексту принятого законопроекта, его можно будет отменить большинством в 61 депутатский голос.

Дискуссия о законопроекте продолжалась в Кнессете более трех часов. Оппозиция обвиняла авторов закона в том, что они создают искусственные преграды на пути к достижению соглашения с ПНА, а также в проведении того, что они называли "бессмысленным и ненужным законопроектом". В оппозиции утверждали, что при наличии закона о референдуме, новая законодательная инициатива является популистской мерой, имеющей только политическое значение. Напомним, что согласно закону о референдуме, передача любой территории, находящейся под израильской юрисдикцией, может быть утверждена лишь плебисцитом или большинством в 80 депутатских голосов.

Утверждению законопроекта предшествовала политическая драма, когда депутат Кнессета Орен Хазан ("Ликуд") опубликовал статус в микроблоге twitter, в котором обвинил инициатора законопроекта Нафтали Беннета в том, что он делит Иерусалим. Хазан намекал на параграф в законе, предусматривающий возможность выделения арабских кварталов Иерусалима в самостоятельную муниципальную единицу без передачи их Палестинской автономии. Активисты в "Ликуде" и в "Байт Иегуди" утверждали, что этот параграф, инициированный министром экологии и Иерусалима Зеэвом Элькиным ("Ликуд"), является декларацией готовности на раздел Иерусалима. На фоне опасности, что депутаты от "Ликуда" проголосуют против законопроекта, собралось совещание министров Элькина и Беннета при участии министра туризма Ярива Левина, а также депутатов от "Байт Иегуди" Бецалеля Смотрича и Шули Муалем-Рафаэль. В ходе совещания было принято решение об изменении параграфа. Отныне для выделения арабских кварталов в самостоятельную муниципальную единицу потребуется утверждение Кнессетом в трех чтениях, однако обычным большинством.





