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В Израиле

Расколы и союзы: предвыборная политическая карта

время публикации: 10:35 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
Расколы и союзы: предвыборная политическая карта
Биньямин Нетаниягу, Арье Дери, Моше Фейглин, Нафтали Беннет, Эли Ишай, Барух Марзель, Авигдор Либерман, Айелет Шакед
Ави Габай, Орли Леви-Абукасис, Бени Ганц, Моше Кахлон, Эхуд Барак, Ципи Ливни, Яир Лапид, Моше Яалон

Не менее 18 предвыборных списков намерены принять участие в выборах в Кнессет 21-го созыва, которые состоятся 9 апреля.

После раскола партии "Байт Иегуди" и создания Нафтали Беннетом и Айелет Шакед движения ЦАЛАШ, последовал раскол на левом фланге, когда Ави Габай объявил в прямом эфире о расторжении союза "Аводы" с "А-Тнуа". В настоящий момент Ципи Ливни заявляет, что намерена баллотироваться самостоятельно, однако предполагается, что бывшая сопредседатель "Сионистского лагеря" будет искать возможность союза с иными партиями левоцентристского блока.

Приближенные Бени Ганца и Яира Лапида ранее заявляли, что не будут заинтересованы в подобном союзе из-за крайне левых взглядов и риторики Ципи Ливни. Если подтвердится информация о том, что бывший начальник генштаба Эхуд Барак создает свое движение, Ливни может присоединиться к нему. В политической системе не исключают и возможности союза "А-Тнуа" и МЕРЕЦ, однако шансы на это невысоки.

В феврале 2018 года Ципи Ливни проводила опросы, согласно которым она, баллотируясь во главе самостоятельного предвыборного списка, набирает не менее семи мандатов. Но это было до того, как на политической карте появилась партия Бени Ганца.

Партия "Авода" во главе с Ави Габаем также будет искать пути для альянса с другими партиями. Уход Ливни и освобождение мест, забронированных для партии "А-Тнуа", может ослабить внутреннюю оппозицию к Ави Габаю. С другой стороны, если опросы продолжат предсказывать лейбористам менее десяти мандатов, попытки сменить главу партии усилятся. 2 января газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что некие "ведущие депутаты" в партии называют Габая "диктатором". "Если бы можно было вышвырнуть его, мы давно сделали бы это", – говорят они.

Бывший начальник генштаба Бени Ганц, возглавивший партию "Хосен ле-Исраэль", до сих пор не сделал ни одного официального заявления. Как сообщалось ранее, Ганц ведет переговоры с экс-министром обороны Моше Яалоном, который намерен зарегистрировать свою партию до конца недели. 1 января газета "Гаарец" сообщила, что эти контакты приостановлены, так как опросы показали, что союз Ганца и Яалона отталкивает часть избирателей в сторону партии ЦАЛАШ во главе с Айелет Шакед и Нафтали Беннетом.

В политической системе продолжают говорить о возможности создания блока между "Хосен ле-Исраэль" и "Еш Атид". Такой союз, по всем опросам, может быть единственной реальной альтернативой "Ликуду" на предстоящих выборах. Предполагается, что если такой союз будет заключен, то о нем станет известно незадолго до подачи предвыборных списков в конце февраля. К этому же союзу может присоединиться и партия "Кулану", которой предстоит формировать обновленный предвыборный список после ухода Эли Алалуфа, Майкла Орена, Йоава Галанта и Рахель Азарии. Ранее Моше Кахлон заявлял, что партия будет баллотироваться самостоятельно.

Самостоятельно баллотируется и партия "Гешер" во главе с Орли Леви-Абукасис. В отношении этой партии ситуация может измениться. Ранее упоминалась возможность союза "Гешер" с партией Моше Яалона.

На правом фланге ни о каких союзах в настоящий момент не говорят, и семь партий (НДИ, ЦАЛАШ во главе с Шакед и Беннетом, "Байт Иегуди", "Ихуд леуми", "Зеут" во главе с Фейглиным, "Яхад" под руководством Эли Ишая, "Оцма Иегудит" во главе с Барухом Марзелем) баллотируются в Кнессет. В то же время предполагается, что до закрытия предвыборных списков блоки возникнут.

Партия "Наш дом Израиль" заявила, что в любом случае баллотируется самостоятельно.

Высока вероятность объединения партий "Байт Иегуди" и "Ихуд леуми". В обеих партия должны пройти выборы лидера, и после этого начнутся переговоры о совместном участии в выборах.

Марзель и Ишай также скорее всего создадут общий предвыборный список, как сделали это перед выборами 2015 года. Фейглин предпочтет баллотироваться самостоятельно, несмотря на то, что во всех опросах он находится далеко от электорального барьера.

Объединенный арабский список, утративший своего единственного еврейского представителя Дова Ханина, и ультраортодоксальные партии в настоящий момент заявляют, что баллотируются в их нынешнем виде.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2018 г.
Выборы-2019: политическая карта на старте гонки





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