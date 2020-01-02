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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2020 г., 16:36

БАГАЦ: нет препятствий к тому, чтобы Нетаниягу формировал коалицию

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БАГАЦ: нет препятствий к тому, чтобы Нетаниягу формировал коалицию БАГАЦ: нет препятствий к тому, чтобы Нетаниягу формировал коалицию БАГАЦ: нет препятствий к тому, чтобы Нетаниягу формировал коалицию

В четверг, 2 января, Высший суд справедливости отклонил апелляцию с требованием запретить президенту вручать мандат на формирование правительства депутату, против которого сформировано обвинительное заключение.

Глава Верховного суда Эстер Хайют, судьи Ханан Мельцер и Узи Фогельман постановили, что нет никаких препятствий к тому, чтобы в случае победы на выборах глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу формировал правительство.

Ранее в ходе заседания, на котором 31 декабря обсуждалась апелляция, судьи подвергали критике истцов и сам факт обращения. Глава Верховного суда Эстер Хайют напомнила истцам, что закон не предусматривает запрета на формирование правительства премьер-министром, которому предъявлено обвинение: "Тем более странно, что апелляция подана до выборов, до получения результатов и до того, как президент принял решение, на которое имеет право в соответствии с законом". Судья Ханан Мельцер также критически отозвался о самом факте подачи апелляции: "Складывается впечатление, что вы хотите лишить президента права на решение по этому вопросу".

Активисты "Движения за чистоту власти" распространили заявление, в котором говорится, что "кампания по запугиванию и демонизации достигла своей цели. Обладающие власти сумели посеять страх в сердцах судей. Это печальный день для израильской демократии".

Партия "Ликуд" приветствовала решение суда. В заявлении, распространенном партией, говорится: "Мы продолжаем настаивать на том, что при демократии только народ решает, кто будет его возглавлять, и никто иной".

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