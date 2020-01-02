Иммунитет Нетаниягу: в Кнессете ждут Эдельштейна и формируют союзы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально обратился к спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну с просьбой о депутатском иммунитете. Обращение подано адвокатами главы правительства.

"Обвинительное заключение формулировалось предвзято и дискриминирует премьер-министра по отношению к другим гражданам", – говорится в документе. По словам адвокатов премьер-министра, рассмотрение уголовного дела сейчас причинит огромный ущерб функционированию Кнессета и вступит в противоречие с принципом представительства граждан их избранниками.

Адвокаты отметили также: "Все действия премьер-министра совершались в соответствии с законом, а некоторые из инкриминируемых ему эпизодов были частью его должности как главы правительства и депутата Кнессета".

По "делу 2000" (о переговорах с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) Нетаниягу просит предоставить ему полный иммунитет, который не ограничен во времени. Аналогичная просьба подана по некоторым эпизодам "дела 1000" (о получении незаконных подарков). Удовлетворение такой просьбы означает, что Нетаниягу не будет предан суду по этим пунктам даже после того, как перестанет быть депутатом Кнессета.

Обсуждение просьбы премьер-министра начнется 5 января, когда спикер Кнессета Юлий Эдельштейн вернется из-за границы. Согласно закону, просьбу Нетаниягу об иммунитете должна рассматривать организационная комиссия Кнессета. Если она утвердит просьбу главы правительства, окончательное решение будет принимать пленарное заседание парламента.

В период предвыборной кампании комиссии Кнессета не функционируют, за исключением временной комиссии по иностранным делам и обороне, временной финансовой комиссии, а также распределительной комиссии, которая руководит работой парламента. Отсутствие комиссии делает невозможным рассмотрение просьбы Нетаниягу об иммунитете. Без рассмотрения этой просьбы нельзя передать дело в суд и начать разбирательство.

В "Кахоль Лаван" настаивают на создании организационной комиссии, которая рассмотрит просьбу Нетаниягу. К этому требованию "Кахоль Лаван" неожиданно присоединилась партия "Наш дом Израиль". Глава фракции Одед Форер заявил: "Уже неделю назад я требовал создать комиссии Кнессета, чтобы контролировать работу правительства, которое уже год не имеет общественной поддержки, а многие министры не получили доверия Кнессета. Сейчас, когда подана просьба об иммунитете, мы требуем создания всех комиссий парламента, в том числе организационной комиссии". Отметим, что 28 ноября 2019 года в эфире радиостанции "Кан Бет" глава НДИ Авигдор Либермар заявлял следующее: "Мы категорически против создания комиссии. Как мы уже говорили, мы хотим, чтобы выборы проходили без трюков. Создавать такую комиссию за 15 дней до роспуска Кнессета, означает лишь одно: это будет "персональная" комиссия, которая будет заниматься только одной темой и одним человеком".

В ответ на обращение NEWSru.co.il из пресс-службы партии передали следующее: "С момента прошлых выборов мы проясняли свою позицию четко и ясно: до тех пор, пока не подана просьба об иммунитете, нет смысла в создании организационной комиссии. После того, как, вопреки предыдущим заявлениям премьер-министра, просьба об иммунитете подана, нет иного выхода и необходимо создать организационную и иные комиссии, так как с 1.1.2020 года нет бюджета, нет функционирующего правительства и необходим базисный парламентский контроль".

5 января состоится встреча спикера парламента Юлия Эдельштейна с главой фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкореном и юридическим советником Кнессета Эялем Иноном. Ранее юридический советник парламента опубликовал заключение, в котором отмечалось, что нет обязанности создавать комиссии в Кнессете в переходный период, но в случае если большинство депутатов потребуют – нет юридических препятствий для формирования комиссий. После того, как НДИ поддержало инициативу "Кахоль Лаван", у сторонников создания комиссии есть большинство.

Нетаниягу принял решение просить об иммунитете после длительных колебаний. Выступая на брифинге 1 января, глава правительства подчеркнул, что многие ошибаются, думая будто бы закон об иммунитете позволяет политику избежать суда. "Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту. Он действует до окончания работы Кнессета текущего созыва. Если Кнессет закончит работу через три месяца, как это произошло сейчас, то иммунитет перестанет действовать", – сказал он. Биньямин Нетаниягу повторил, что он не продвигал и не собирается продвигать в будущем закон, который предоставлял бы ему иммунитет, позволяющий избежать суда. Нетаниягу подчеркнул, что он намерен предстать перед судом и ответить на все вопросы, "чтобы народ Израиля узнал правду". Он также опроверг обвинения в том, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы правительства с единственной целью – избежать суда. "А если бы не было всех этих расследований, я бы не выставлял свою кандидатуру? Это ведь смешно", – сказал он.

Нетаниягу подал прошение о предоставлении ему парламентской неприкосновенности за несколько часов до истечения срока, отпущенного для подачи соответствующей просьбы.

Стратегический советник Рони Римон, работавший с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в ходе предвыборной кампании в 2009 году, заявил в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что считает решение Нетаниягу ошибочным. "Могу осторожно, но однозначно предположить, что в конце процесса у Нетаниягу иммунитета не будет. Даже если Кнессет проголосует за, будет подана апелляция в БАГАЦ, и суд отменит решение о предоставлении иммунитета. А предвыборная кампания будет вращаться исключительно вокруг этого вопроса, и Нетаниягу будет терять голоса", – сказал Рони Римон.

В свою очередь, министр по делам культуры и спорта Мири Регев заявила, что просьба об иммунитете естественна. "Когда мы имеем дело с очевидным избирательным обеспечением законности, с очевидным преследованием со стороны чиновников – обращение за иммунитетом почти само собой разумеется. Я убеждена, что народ проголосует за "Ликуд" и проигнорирует крики демагогов", – заявила Регев.





