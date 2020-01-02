Прогноз на первую неделю января: холодно, дожди, град, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозам синоптиков, первая неделя января 2020 года будет по-настоящему зимней: температура понизится и будет ниже среднесезонной (особенно в горных районах); до начала следующей недели ожидаются дожди, временами с грозами. В пятницу прогнозируются дожди только на севере, но в субботу и воскресенье они будут идти почти по всей стране.

Метеорологи предупреждают о высокой вероятности выпадения града, прежде всего в северных районах. Но возможен град и в центре страны.

На горе Хермон в четверг возобновился снегопад. Ожидается снегопад на вершине Хермона и в течение ближайших дней. Пока неясно, будет ли горный курорт открыт для посетителей в пятницу-субботу. По данным сайта Ski Hermon, на 2 января толщина снежного покрова в районе верхней отметки подъемника – около 60 см, в нижней части – около 30 см.

Снегопад в горных районах в центре страны не ожидается. Хотя ночью температура в Иерусалиме может опускать до 3-4 градусов тепла по Цельсию.

В выходные дни усилится ветер, ожидается шторм на побережье Средиземного моря.

В течение ближайших 3-4 дней высока вероятность затоплений и наводнений в низинах, в том числе в городах на севере и в центре страны, а также в Иорданской долине, в Иудейской пустыне и около побережья Мертвого моря.