Офицер ранен камнем, брошенным одним из участников похороненной процессии в Иерусалиме

По указанию главы Иерусалимского округа полиции были разогнаны участники траурного шествия в квартале А-Тур во время похорон юноши, жителя Восточного Иерусалима, утонувшего на прошлой неделе в озере Кинерет.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что участники шествия несли флаги ООП, а в толпе звучали призывы к вооруженному сопротивлению.

Отказавшись подчиняться указаниям полицейских, участники беспорядков перекрыли движение на центральной улице квартала и бросали камни в сотрудников служб безопасности. Один из камней попал в голову офицеру полиции. Он получил легкую травму и необходимую медицинскую помощь получил на месте.

Правоохранительные органы применили спецсредства для разгона демонстрации.

Пресс-служба полиции Иерусалимского округа распространила заявление, в котором говорится: "Полиция Израиля никому не позволит использовать похороны для националистических выступлений и нарушения общественного порядка".

Вместе с тем, арабские он-лайн СМИ сообщили, что в результате столкновений с полиции травмы различной степени тяжести получили около 30 участников похоронной процессии.