"Религиозные войны": у дома Нетаниягу состоялась демонстрация протеста

Поздним вечером в субботу, 1 июля, сотни человек приняли участие в демонстрации протеста против замораживания компромисса по вопросу о порядке молитвы у Стены плача, а также против нового законопроекта о гиюре.

Участники демонстрации, организованной активистами реформистского и консервативного движений, протестовали против того, что они называли "капитуляцией перед диктатом ультраортодоксов".

Напомним, что в минувшую пятницу премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о замораживании на полгода процесса продвижения законопроекта о гиюре.

Одновременно будет подана в БАГАЦ просьба о замораживании рассмотрения иска, поданного реформистами, с требованием официально признать их гиюры в Израиле. Как сообщили из канцелярии главы правительства, "если Верховный суд отклонит просьбу, то правительство будет обязано действовать в соответствии с коалиционными соглашениями". Представители ультраортодоксальных фракций требуют проведения закона о гиюре, если БАГАЦ отклонит просьбу об отсрочке.

По словам представителей ШАС и "Яадут а-Тора", это соответствует коалиционным соглашениям. На заседании глав коалиционных партий, состоявшемся в минувшую пятницу, премьер-министр отказался дать такое обещание ультраортодоксам. В знак протеста глава ШАС Арье Дери и депутат Моше Гафни ("Яадут а-Тора") покинули заседание.

Совещание у премьер-министра было созвано после того, как представители американского лобби AIPAC встретились с Биньямином Нетаниягу и высказали ему свои опасения в связи с отменой компромисса по вопросу о Стене плача, а также по поводу закона о гиюре.

Депутаты Кнессета Майкл Орен и Рахель Азария ("Кулану") опубликовали совместное заявление по этим вопросам. Из пресс-службы "Кулану" передали: "Майкл Орен (“Кулану”), который в период своего пребывания на посту посла Израиля в США активно способствовал проекту создания специального участка для молитвы у Стены Плача для представителей неортодоксальных течений иудаизма, не поддерживающих гендерной сегрегации, возмущен и раздосадован событиями последней недели". “Это ничто иное, как подрыв самих основ сионизма, главная идея которого - создание национального дома для всех евреев мира, - считает Майкл Орен. - Отмена компромисса о Стене Плача позволяет исключительно “харедим” право решать, кто достоин молиться у Стены Плача, а кто - нет”. “Стена Плача принадлежит всему народу Израиля, и в глазах израильтян это позорное решение - недвусмысленный признак нашего отчуждения от евреев диаспоры, чьей поддержкой мы не стесняемся пользоваться ради гарантий нашей безопасности и борьбы с делигитимацией права Израиля на существование, - отметил Орен. - Государство Израиль определяет себя, как национальный дом для всего еврейского народа, и именно так мы и должны поступать”. Депутат Рахель Азария (“Кулану”), присоединилась к Майклу Орену в совместном заявлении: “В последнюю неделю кризис в отношениях Израиля с еврейством США достиг точки кипения, еще более повысив напряжение, наблюдавшееся какое-то время. Мы оба ощущали это напряжение во время контактов с нашими коллегами из еврейских общин США в течение последних лет. Чтобы не допустить дальнейшего усугубления кризиса, необходимо отказаться от проведения “Закона о гиюре” и отменить решение правительства по поводу компромисса о Стене Плача. “Мы оба категорически против ухудшения отношений с евреями диаспоры, а последние предпринятые руководством страны шаги наносят им огромный ущерб, - указано в совместном заявлении депутатов. - Нам необходима поддержка произраильского лобби, и наша страна зависит от пожертвований мирового еврейства, поддерживающего таким образом связь с Израилем. Последние события представляют собой реальную угрозу израильской экономике и безопасности страны”.