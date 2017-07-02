Сотрудник дорожной полиции предстал перед судом за взяточничество

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил сотрудника дорожной полиции Йорама Бамима к 18 месяцам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и нарушении общественного доверия.

Согласно материалам дела, сотрудник патрульной службы за материальное вознаграждение помог нескольким своим знакомым отменить штрафы, запись о нарушении правил дорожного движения и решения об изъятии водительских прав.

За свои услуги полицейский получал различные материальные блага, в том числе, ему дарили мобильные телефоны, канистры с горючим, оплачивали обеды в ресторанах.