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В Израиле

Сотрудник дорожной полиции предстал перед судом за взяточничество

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
Сотрудник дорожной полиции предстал перед судом за взяточничество

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил сотрудника дорожной полиции Йорама Бамима к 18 месяцам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и нарушении общественного доверия.

Согласно материалам дела, сотрудник патрульной службы за материальное вознаграждение помог нескольким своим знакомым отменить штрафы, запись о нарушении правил дорожного движения и решения об изъятии водительских прав.

За свои услуги полицейский получал различные материальные блага, в том числе, ему дарили мобильные телефоны, канистры с горючим, оплачивали обеды в ресторанах.

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