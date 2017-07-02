Драка между участниками ДТП в Иерусалиме, трое раненых

Три человека получили ножевые ранения в ходе драки, происшедшей в ночь на воскресенье, 2 июля, на улице Дерех Анатот в Иерусалиме.
Согласно имеющимся данным, конфликт возник после ДТП с участием двух автомобилей.
Прибывшие на место медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в столичную больницу "Шаарей Цедек".
Состояние одного из раненых оценивается врачами как от средней степени тяжести до тяжелого, остальные двое были ранены легко.
Полиция приступила к расследованию инцидента.