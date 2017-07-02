Полиция временно откроет Храмовую гору для доступа депутатов

Депутаты Кнессета, смогут возобновить визиты на Храмовую гору, начиная с 23 июля. Об этом сообщили представители правительства в ответ на апелляцию, поданную депутатом Кнессета Иегудой Гликом ("Ликуд").

В ответе на апелляцию говорится, что полиция приняла решение временно открыть Храмовую гору для посещения депутатов. Допуск туда будет открыт для них на протяжении пяти дней, в ходе которых правоохранительные органы оценят оперативную ситуацию.

После этого будет принято решение оставить гору открытой для визитов политиков или закрыть им доступ туда вновь.