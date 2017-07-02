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В Израиле

Задержан житель Ашдода, подозреваемый в серии ограблений

время публикации: 14:41 | последнее обновление: 14:47 блог версия для печати фото
Автомобиль подозреваемого

В воскресенье, 2 июля, был арестован 27-летний житель Ашдода, подозреваемый в серии ограблений на юге и в центре страны. Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина, находившийся в розыске, был задержан, вероятно, за считанные минуты до совершения нового преступления.

Отмечается, что полицейский, у которого в воскресенье был выходной, заметил автомобиль подозреваемого и сообщил об этом своим коллегам. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые перекрыли мужчине пути к бегству и задержали его.

У подозреваемого были обнаружены маска и пластиковый пистолет, а на руках у него были перчатки. Задержанный был отправлен на допрос. 3 июля полиция намерена просить суд о продлении его ареста.

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