Задержан житель Ашдода, подозреваемый в серии ограблений

В воскресенье, 2 июля, был арестован 27-летний житель Ашдода, подозреваемый в серии ограблений на юге и в центре страны. Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина, находившийся в розыске, был задержан, вероятно, за считанные минуты до совершения нового преступления.

Отмечается, что полицейский, у которого в воскресенье был выходной, заметил автомобиль подозреваемого и сообщил об этом своим коллегам. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые перекрыли мужчине пути к бегству и задержали его.

У подозреваемого были обнаружены маска и пластиковый пистолет, а на руках у него были перчатки. Задержанный был отправлен на допрос. 3 июля полиция намерена просить суд о продлении его ареста.