Концерт Бритни Спирс в Тель-Авиве 3 июля: изменения в движении транспорта

В связи с концертом американской певицы Бритни Спирс, который состоится 3 июля в парке Ганей Иегошуа в Тель-Авиве, будут изменения в движении транспорта в этом районе. Полиция просит граждан пользоваться общественным транспортом и не приезжать на концерт на личных автомобилях.

Тех, кто все же приедет на своих машинах, просят парковаться в районе торгового центра "Аялон". Автомобили можно оставлять на официальных парковках, расположенных по следующим адресам: торговый центр "Аялон", Dan Design Center возле станции поезда Бней-Брак, центр "Атлетика" в Адар-Йосеф, улица Рефидим, Ганей Иегошуа (платная стоянка), Университет (платно), Ридинг (платно), комплексы "Спортек", "Гольфитек".

С 19 до 22 часов водителей просят воздержаться от поездок по следующим улицам: улица Роках от перекрестка Эфраим/ККЛ до Ибн-Гвироль и в обратном направлении с 18 до 21 часа; улица Шитрит от Мивца Кадеш до улицы Роках и обратно; улица Рефидим в сторону улицы Роках.

Улица Айзик Ремба будет перекрыта с 17 часов. Также будет запрещен выезд с площади перед кинотеатром Drive-in в сторону улицы Роках. Будет запрещен поворот с улицы Роках в сторону Ганей Иегошуа с 17 часов и до окончания мероприятия.

Проезд по 20-й трассе в сторону улицы Роках будет осуществляться с перерывами. Рекомендуется пользоваться съездом Аялон/ККЛ.

С 22:30 следующие улицы будут закрыты для проезда личного транспорта: улица Роках от Бней Эфрам/ККЛ до перекрестка Ибн-Гвироль и в обратном направлении; улица Шитрит со стороны Мивца Кадеш.

Автомобили будут направляться от парковки "Атлетика" на Шитрит и Мивца Кадеш и нельзя будет повернуть в сторону улицы Роках. Автомобили, припаркованные на стоянке Ганей-Иегошуа, при выезде будут направляться в сторону улицы Роках.

Будет увеличена частота движения поездов. Пассажиров просят приезжать на станции Бней-Брак и Тель-Авив-Университет. После завершения мероприятия будет открыта только станция Тель-Авив-Университет. Также увеличится частота движения автобусов от Рамат а-Шарон до парковки на Ридинг. О том, что единственный концерт Бритни Спирс состоится в парке Яркон 3 июля, было объявлено на пресс-конференции в Тель-Авиве 28 марта. Цены на билеты составляли от 340 шекелей (за место на траве) до 1100 шекелей (за место в VIP-зоне). Стоимость выступления Бритни в Тель-Авиве составит около 3 миллионов долларов.

Ранее неоднократно предпринимались попытки организовать выступление Спирс в Израиле. Например, велись переговоры в 2011 году, но тогда концерт не состоялся.

Бритни Спирс, долгое время увлекавшаяся Каббалой, испытывает особый интерес к Иерусалиму. Певица украсила свою шею "каббалистической татуировкой": три буквы – "мэм", "hэй", "шин" – скорее всего, являются аббревиатурой словосочетания "маген а-шалом" (защита мира). Согласно Каббале, этот знак (именуемый порой "знаком мирного ангела") помогает жить в мире с окружающими.

35-летняя певица Бритни Джин Спирс за более чем 15 лет музыкальной карьеры успела зарекомендовать себя также как актриса, сценарист, танцовщица, композитор, продюсер, телеведущая, дизайнер, фотомодель, парфюмер, автор песен, хореограф и прилежная ученица в центре Каббалы. Ее личное состояние оценивается сотнями миллионов долларов, она входит в ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц и ТОП-20 самых высокооплачиваемых звезд по версии журнала Forbes. В 2006-2007 годах Бритни переживала тяжелый личный и творческий кризис, но она сумела преодолеть трудности и триумфально вернуться в шоу-бизнес.