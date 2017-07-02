Министр разведки Исраэль Кац побывал на борту авианосца George H.W. Bush

Министр разведки и транспорта Исраэль Кац посетил в воскресенье, 2 июля, авианосец George H.W. Bush, который бросил якорь в акватории Хайфского порта.

- Авианосец George H.W. Bush у берегов Израиля. Фоторепортаж и видео



Во время встречи с членами экипажа Исраэль Кац отметил, что визит американского авианосца является напоминанием о тесных связях между Израилем и Соединенными Штатами. Он отметил, что изменения во внешней политике США привели к тому, что Америка стала "опорой региональной антииранской оси, которая ставит своей целью не допустить экспансии Ирана и Ливана, и постоянного присутствия Тегерана в Сирии".

Говоря об обстановке в регионе, Исраэль Кац заявил, что Израиль не допустит, чтобы в руки "Хизбаллы" попали современные виды вооружения. "Мы используем все доступные нам средства для того, чтобы предотвратить это", - пообещал министр разведки Израиля.