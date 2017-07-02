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В Израиле

Женщине стало плохо во время купания в Мертвом море, она госпитализирована в тяжелом состоянии

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
Женщине стало плохо во время купания в Мертвом море, она госпитализирована в тяжелом состоянии

В воскресенье, 2 июля, специальный вертолет службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставил в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве женщину примерно 60 лет, которой стало плохо во время купания в Мертвом море.

По оценке медиков, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Судя по имеющейся информации, этой женщине стало плохо, когда она купалась в районе пляжей Эйн-Бокек (юго-западная часть побережья Мертвого моря). Ей была оказана первая помощь на месте происшествия, после чего на вертолете МАДА она была отправлена в "Сороку".

Идет речь об израильтянке или иностранной туристке, неизвестно.

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