Женщине стало плохо во время купания в Мертвом море, она госпитализирована в тяжелом состоянии

В воскресенье, 2 июля, специальный вертолет службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставил в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве женщину примерно 60 лет, которой стало плохо во время купания в Мертвом море.

По оценке медиков, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Судя по имеющейся информации, этой женщине стало плохо, когда она купалась в районе пляжей Эйн-Бокек (юго-западная часть побережья Мертвого моря). Ей была оказана первая помощь на месте происшествия, после чего на вертолете МАДА она была отправлена в "Сороку".

Идет речь об израильтянке или иностранной туристке, неизвестно.