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В Израиле

Дорожная полиция опровергла слухи об увеличении штрафа за разговор по телефону

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати

В воскресенье, 2 июля, пресс-служба дорожной полиции распространило специальное заявление, касающееся размера штрафа за разговор по мобильному телефону во время езды.

В сообщении говорится, что в социальных сетях распространяется информация о том, что размер штрафа за данное нарушение существенно увеличился с 2 июля. Однако эта информация не соответствует действительности. Размер штрафа не изменился.

Вместе с тем, в дорожной полиции напоминают, что разговаривать по телефону во время езды запрещается.

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