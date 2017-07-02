Дорожная полиция опровергла слухи об увеличении штрафа за разговор по телефону

В воскресенье, 2 июля, пресс-служба дорожной полиции распространило специальное заявление, касающееся размера штрафа за разговор по мобильному телефону во время езды.

В сообщении говорится, что в социальных сетях распространяется информация о том, что размер штрафа за данное нарушение существенно увеличился с 2 июля. Однако эта информация не соответствует действительности. Размер штрафа не изменился.

Вместе с тем, в дорожной полиции напоминают, что разговаривать по телефону во время езды запрещается.