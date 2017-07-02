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В связи с жаркой погодой в "Хеврат Хашмаль" частично приостановлена забастовка

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
В связи с жаркой погодой в "Хеврат Хашмаль" частично приостановлена забастовка

Рабочий комитет Электрической компании сообщил в воскресенье, 2 июля, о решении приостановить забастовочные санкции в ряде подразделений компании. Решение было принято после получения уточненного прогноза погоды на ближайшие дни, согласно которому температура воздуха продолжит расти, а это, в свою очередь, приведет к повышению потребления электричества.

Согласно этому сообщению, в ближайшие дни в забастовочных санкциях не будут участвовать работники операторской.

Вместе с тем, продолжают бастовать сотрудники, выписывающие и рассылающие клиентам счета за электричество, а также отдел расчета с поставщиками компании.

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