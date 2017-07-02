Задержан один из подозреваемых в убийстве полицейских в Иорданской долине в 2009 году

В воскресенье, 2 июля, была разрешена к публикации информация о том, что силы безопасности задержали палестинского араба, подозреваемого в убийстве двух полицейских в Иорданской долине в 2009 году.

Речь идет о нападении с применением огнестрельного оружия. Оно было совершено 15 марта 2009 года. В результате нападения были убиты двое сотрудников израильской полиции – старшие прапорщики Давид Рабинович (42) и Йехезкель Рамзаркер (50).

На протяжении восьми лет, это преступление оставалось нераскрытым. Однако в последние месяцы, силы безопасности получили сведения, которые позволили выйти на след причастных к совершению убийства.

Согласно данным расследования, убийство совершено двумя палестинскими арабами, жителями Самарии. Они планировали ограбить водителя грузовика и угнать его автомобиль, однако столкнулись с полицейскими и приняли решение убить их. Давид Рабинович и Йехезкель Рамзаркер были убиты выстрелами в тот момент, когда находились в патрульной машине. Один из полицейских скончался на месте, а второй получил тяжелейшие ранения, от которых вскоре умер.

2 июля прокуратура представили в военный суд обвинение против одного из подозреваемых. Розыск второго продолжается.