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В Израиле

Задержан один из подозреваемых в убийстве полицейских в Иорданской долине в 2009 году

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати фото
На месте убийства. 2009 год

В воскресенье, 2 июля, была разрешена к публикации информация о том, что силы безопасности задержали палестинского араба, подозреваемого в убийстве двух полицейских в Иорданской долине в 2009 году.

Речь идет о нападении с применением огнестрельного оружия. Оно было совершено 15 марта 2009 года. В результате нападения были убиты двое сотрудников израильской полиции – старшие прапорщики Давид Рабинович (42) и Йехезкель Рамзаркер (50).

На протяжении восьми лет, это преступление оставалось нераскрытым. Однако в последние месяцы, силы безопасности получили сведения, которые позволили выйти на след причастных к совершению убийства.

Согласно данным расследования, убийство совершено двумя палестинскими арабами, жителями Самарии. Они планировали ограбить водителя грузовика и угнать его автомобиль, однако столкнулись с полицейскими и приняли решение убить их. Давид Рабинович и Йехезкель Рамзаркер были убиты выстрелами в тот момент, когда находились в патрульной машине. Один из полицейских скончался на месте, а второй получил тяжелейшие ранения, от которых вскоре умер.

2 июля прокуратура представили в военный суд обвинение против одного из подозреваемых. Розыск второго продолжается.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2009 г.
Разрешены к публикации имена полицейских, убитых в Иорданской долине
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 марта 2009 г.
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