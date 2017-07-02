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В Израиле

В Кинерете обнаружено тело пропавшего мужчины

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
Поиски пропавшего

В воскресенье, 2 июля, спасатели обнаружили в Кинерете тело 24-летнего мужчины, поиски которого велись на протяжении более чем двух дней.

Согласно опубликованной информации, речь идет о жителе одного из арабских кварталов Иерусалима.

Имя погибшего не сообщается.

30 июня, около 20:00, морская полиция спасла молодого человека, жителя Восточного Иерусалима, едва не утонувшего в водах Кинерета. Молодой человек не нуждался в медицинской помощи.

По его словам, он вошел в озеро вместе со своим другом, оба мужчины были на надувных матрасах. Сильный ветер отнес их от берега на 150-200 метров, где они и перевернулись.

Это видели с берега отдыхающие, которые вызвали морскую полицию. С того момента велись поиски пропавшего.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2017 г.
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