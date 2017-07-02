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В Израиле

Авигдор Либерман об иранских военных заводах в Ливане: "ЦАХАЛ знает, что делать"

время публикации: 17:19 | последнее обновление: 18:07 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман об иранских военных заводах в Ливане: "ЦАХАЛ знает, что делать" ситуации на границах Израиля
Ситуация на границах Израиля
Ситуация на границах Израиля

В воскресенье, 2 июля, министр обороны Авигдор Либерман в штабе ЦАХАЛа в "Кирие" провел инструктаж для военных корреспондентов ивритских СМИ. На этой встрече он говорил об иранской угрозе, об обстрелах Голанских высот с территории Сирии и о ситуации на границах Израиля.

Авигдор Либерман отметил, что Израиль не заинтересован в эскалации ни на северных, ни на южных своих границах. Он отметил, что Израиль не устанавливает для соседей "красных линий", пересечение которых повлечет за собой сокрушительный ответ, поскольку в этом нет необходимости. По его словам, и Сирии, и Ливану известно о том, насколько хорошо работает израильская разведка, и они "не собираются проверять военные возможности Израиля в ближайшее время, пишет сайт Reshet.tv.

Министр обороны также коснулся вопроса строительства Ираном заводов по производству ракет и наступательных вооружений на территории Ливана и Йемена. Отметим, что о строительстве этих заводов говорил на конференции в Герцлии глава военной разведки АМАН Герци Леви. В свою очередь, Либерман заявил, что Израиль следит за ситуацией и "знает, что делать в таких случаях".

Говоря об обстрелах с территории Сирии, Авигдор Либерман, как сообщает радиостанция "Кан Бет", отметил, что во всех случаях речь шла о "случайных", а не преднамеренных обстрелах. При этом он подчеркнул, что действия ЦАХАЛа направлены на то, чтобы не допустить ухудшения ситуации на границе с Сирией и скатывания к войне. "Мы не заинтересованы в эскалации". При этом он отметил, что на все падения снарядов на израильской территории ЦАХАЛ будет отвечать, и с каждым разом этот ответ будет более серьезным. Авигдор Либерман подчеркнул, что на границе с Сирией Израиль будет действовать исключительно в своих интересах. Вместе с тем, министр обороны опроверг информацию о том, что у разведки имеются данные, согласно которым армия Асада намерена применить химическое оружие против Израиля.



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