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В Израиле

60-летний мужчина скончался во время уборки в офисном здании в Тель-Авиве

время публикации: 16:26 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
60-летний мужчина скончался во время уборки в офисном здании в Тель-Авиве

На технической лестнице в офисном здании на улице Вейцмана в Тель-Авиве был обнаружен бездыханным 60-летний мужчина.

Вызванные на место происшествия фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Пресс-служба полиции сообщила, что покойный работал в технической службе, занимавшейся обслуживанием и уборкой в здании. Предположительно, мужчина оступился, скатился по лестнице и ударился головой о ступеньки.

Следственные органы расследуют обстоятельства смерти мужчины. Предположительно, мужчина оступился, скатился по лестнице и ударился головой о ступеньки. На данном этапе расследования версия убийства не рассматривается.

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