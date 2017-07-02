В Герцлии ограбили пожилую женщину

В воскресенье, 2 июля, в Герцлии была ограблена пожилая женщина 1941 года рождения.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, грабитель вырвал у нее из рук сумку. При этом потерпевшая упала на землю и ударилась. В результате она получила легкие травмы. Женщине была оказана медицинская помощь.

Грабитель скрылся с места преступления, однако, вскоре он был обнаружен полицейскими с украденной сумкой, в которой находились израильская и иностранная валюта, а также документы и ключи потерпевшей. Сумка вместе со всем содержимым была возвращена женщине.