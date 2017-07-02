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В Израиле

Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы

время публикации: 06:29 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото
Эхуд Ольмерт. 2 июля 2017 года
Тюрьма "Маасиягу". 2 июля 2017 года
Эхуд Ольмерт. 2 июля 2017 года

Утром в воскресенье, 2 июля, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы "Маасиягу". Ольмерт был освобожден в соответствии с решением комиссии при службе охраны тюрем, удовлетворившей просьбу экс-премьера об условно-досрочном освобождении. Прокуратура приняла решение не подавать апелляцию на решение комиссии по освобождению.

Утром 2 июля Эхуд Ольмерт побеседовал с начальником тюрьмы "Маасиягу", после чего вышел на свободу. После выхода из тюрьмы Ольмерт был взят под охрану общей службы безопасности (ШАБАК). Из тюрьмы "Маасиягу" экс-премьер направился в Тель-Авив.

Ольмерт провел в тюрьме 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".

Бывший глава правительства освобожден из тюрьмы при условии соблюдения им ряда ограничений. Раз в две недели Ольмерт обязан являться в управление полиции на поверку. Помимо этого глава правительства посвятит время добровольческой деятельности в двух организациях. В отличие от Моше Кацава, также находящегося в статусе условно освобожденного, на Эхуда Ольмерта не будут наложены ограничения по времени пребывания вне дома.

Ожидается, что Эхуд Ольмерт обратится к президенту государства Реувену Ривлину с просьбой освободить его от всех ограничений.

В марте 2016 года глава государства отклонил просьбу Ольмерта о помиловании. В решении канцелярии президента отмечалось, что, если комиссия по охране тюрем сочтет возможным условно-досрочное освобождение премьер-министра, президент будет готов взвесить освобождение Ольмерта от наложенных на него ограничений.

Напомним, что 15 июня полиция произвела обыск в здании издательства "Едиот сфарим". Обыск проводился в связи с началом расследования подозрений, согласно которым отбывающий тюремный срок экс-премьер незаконно хранил в камере секретную документацию, касающуюся безопасности государства.

Предполагается, что речь идет о документах, которые было запрещено выносить из канцелярии премьер-министра, и они использовались Ольмертом для написания книги, над которой он работал в тюрьме.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Комиссия ШАБАС удовлетворила просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
29 июня будет опубликовано решение по просьбье Эхуда Ольмерта об условно-досрочном освобождении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июня 2017 г.
Отложено на неделю принятие решения по просьбе Ольмерта о досрочном освобождении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2017 г.
Новое дело Ольмерта: полиция произвела обыск в издательстве "Едиот сфарим"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2017 г.
Президент Ривлин отклонил просьбу экс-премьера Эхуда Ольмерта об амнистии







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