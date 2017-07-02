Задержаны две активистки НФОП, в том числе одна из лидеров организации Халида Джарар

В ночь на воскресенье, 2 июля, в районе Рамаллы в ходе специальной операции Армии обороны Израиля и общей службы безопасности были задержаны двое активисток террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" Хатам Хатиб и Халида Джарар.

54-летняя Халида Джарар является заместителем главы НФОП и депутатом палестинского парламента (с 2006 года). Она также считается палестинским представителем в Совете Европы и председателем Комитета по защите прав заключенных. У нее есть юридическое образование, и она участвовала в составлении обращений ПНА в Международный уголовный суд. Джарар была задержана израильскими властями 2 апреля 2015 года и приговорена в декабре того же года к ​​15 месяцам тюремного заключения за террористическую деятельность, но в начале июня 2016 года вышла на свободу досрочно, благодаря международной кампании в ее поддержку.